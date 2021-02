Sondaggi politici elettorali oggi 25 febbraio 2021 | gli italiani hanno fiducia in Draghi ma non nella sua squadra di governo

giomo2 : RT @fanpage: L’ex governatore della Bce mantiene un livello di consensi altissimo - MMastrantuono : Sondaggi politici, 2 italiani su 3 hanno fiducia in Draghi. E il trend è in aumento. Putin scansateeeeee - SiculoAnarkiko : Ha già mostrato le stimmate? #Draghifacose #DraghiSantoSubito Sondaggi politici, 2 italiani su 3 hanno fiducia in D… - Peter_Triscio : RT @granieri_gianlu: SONDAGGI POLITICI CLAMOROSI E WALL STREET - fanpage : L’ex governatore della Bce mantiene un livello di consensi altissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

Negli ultimistilati da Ipsos per "DiMartedì" è il Governo Draghi ad essere messo, come giusto che sia, al centro delle domande e indagini sugli elettori intervistati: in merito alle aspettative ...Quel Mario Draghi che secondoche - chissà se hanno coinvolto proprio tutti - sarebbe ... Gentiloni, Renzi, Letta… - sullo steso difficile fronte, non possiamo non notare chee ...Per Paolo Macry, professore emerito di Storia all’Università Federico II di Napoli, il ridimensionamento del populismo di Lega e Cinquestelle non segna un ritorno al bipolarismo. Anzi, con l’area gial ...Lo ha detto Alessia Morani, deputata del Pd. “L’ultima iniziativa del capogruppo di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli (dopo le affermazioni aberranti su aborto e sostituzione etnica) riguarda la presen ...