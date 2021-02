Solar Ash mostra i suoi universi alieni in un nuovo trailer gameplay (Di venerdì 26 febbraio 2021) Solar Ash era stato presentato come Solar Ash Kingdom e come un progetto in esclusiva Epic Games Store. Ora però sappiamo che il titolo uscirà anche su PS5 alla fine del 2021. Ora un nuovo video gameplay ci mostra quello a cui i giocatori andranno incontro ovvero universi alieni molto affascinanti e colorati, per non parlare delle creature stravaganti che attendono coloro che si immergeranno in questo mondo. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer mostrato oggi. News in aggiornamento Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 febbraio 2021)Ash era stato presentato comeAsh Kingdom e come un progetto in esclusiva Epic Games Store. Ora però sappiamo che il titolo uscirà anche su PS5 alla fine del 2021. Ora unvideociquello a cui i giocatori andranno incontro ovveromolto affascinanti e colorati, per non parlare delle creature stravaganti che attendono coloro che si immergeranno in questo mondo. Di seguito potete dare uno sguardo alto oggi. News in aggiornamento Leggi altro...

wizardfox3 : @kyasu_pla hanno mostrato cose nuove oggi? purtroppo non posso seguire nulla per ora sigh di solar ash ho visto sol… - Eurogamer_it : Nuovo gameplay per #SolarAsh allo #StateOfPlay. - kyasu_pla : Madonna Solar Ash quanto mi fa venire i vibe da Gravity Rush... - Texta95_ : Già innamorato di Solar Ash ???? #StateofPlay - EclecticFirst : Vedendo questo gameplay di Solar Ash, mi viene subito in mente The Pathless #StateofPlay -