Situazione Scuola, il Nuovo Sottosegretario All’Istruzione Sasso: Obiettivo è Dare Alle Famiglie La Certezza di Una Didattica in Presenza (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Sottosegretario All’Istruzione Sasso parla della Situazione della Scuola e delle misure da prendere per garantire la Didattica in Presenza. Il deputato della Lega ringrazia per la nomina: “Sono molto ... Leggi su youreduaction (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ilparla delladellae delle misure da prendere per garantire lain. Il deputato della Lega ringrazia per la nomina: “Sono molto ...

GiovaQuez : Scuola al centro dello 'scontro' tra Governo e Regioni. Veneto, Puglia, FVG e Campania chiedono di far valutare al… - HVRRYSTLS : @br0kenhhearts io il contrario della tua situazione. con la classe benissimo,ho dei compagni fantastici mentre con la scuola malissimo - thisaGI0 : @lousfreckle sulla situazione generale ti capisco al 101% ... che scuola frequenti? - lousfreckle : @thisaGI0 soprattutto per la scuola poi non ne posso più di sta situazione - Stefamart7 : @fabrizio_ab @theredturtle01 @technicoblog @davcarretta Su Twitter, per mancanza di caratteri, è necessario essere… -