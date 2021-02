Simona Ventura ritorno a Sanremo: “Grazie Amadeus, sarò il tuo Sancio Panza!” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Entusiasta, ma anche nostalgica, Simona Ventura ha commentato pubblicamente con un tweet il suo ritorno sul palco dell’Ariston, a lei famigliare. Simona, conduttrice affermata e professionista dalla gavetta non indifferente, è stata chiamata da Amadeus per affiancare lui e Fiorello durante una delle serate di Sanremo 2021. Un orgoglio per Simona che ha rievocato in pochi minuti ricordi del passato, quando ha condotto nei primi anni 2000 la kermesse da protagonista e si è impegnata per fare tutto al meglio. Simona, come le altre co-conduttrici scelte da Amadeus appartenenti a mondi alternati e con ruoli ed età diversificate, ha ammesso che sarà di sostegno al conduttore e che si metterà al suo servizio paragonandosi a ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Entusiasta, ma anche nostalgica,ha commentato pubblicamente con un tweet il suosul palco dell’Ariston, a lei famigliare., conduttrice affermata e professionista dalla gavetta non indifferente, è stata chiamata daper affiancare lui e Fiorello durante una delle serate di2021. Un orgoglio perche ha rievocato in pochi minuti ricordi del passato, quando ha condotto nei primi anni 2000 la kermesse da protagonista e si è impegnata per fare tutto al meglio., come le altre co-conduttrici scelte daappartenenti a mondi alternati e con ruoli ed età diversificate, ha ammesso che sarà di sostegno al conduttore e che si metterà al suo servizio paragonandosi a ...

