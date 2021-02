Simona Ventura, grande ritorno: non accadeva da 17 anni (Di giovedì 25 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Simona Ventura è davvero al settimo cielo per ciò che sta per accadere: non succedeva da ben 17 anni ma adesso il tutto diventerà realtà. Simona Ventura è al settimo cielo per ciò che accadrà tra pochissimi giorni ormai: dopo ben 17 lunghissimi anni di assenza, infatti, tornerà al Festival di Sanremo 2021 per co-condurre Leggi su youmovies (Di giovedì 25 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è davvero al settimo cielo per ciò che sta per accadere: non succedeva da ben 17ma adesso il tutto diventerà realtà.è al settimo cielo per ciò che accadrà tra pochissimi giorni ormai: dopo ben 17 lunghissimidi assenza, infatti, tornerà al Festival di Sanremo 2021 per co-condurre

trash_italiano : #Sanremo2021, Simona Ventura salirà sul palco dell'Ariston per la serata finale [fonte TvBlog] ?? - infoitcultura : Festival di Sanremo 2021: la finale del sabato vedrà sul palco dell'Ariston anche Serena Rossi e Simona Ventura - infoitcultura : Simona Ventura, arriva la decisione inaspettata: fan in delirio – FOTO - infoitcultura : Sanremo 2021, Simona Ventura primadonna: “Non so come esternarvi la mia gioia” - infoitcultura : Simona Ventura, tutto pronto per il ritorno: sono passati 17 anni -