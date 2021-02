Sicurezza scuole e vallone Bagnara: dal Ministero 2 milioni a Cava de’ Tirreni (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Sono state finanziati dal Ministero degli Interni, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, due importanti interventi di messa in Sicurezza: la sistemazione idraulica del vallone Bagnara alla frazione Santa Lucia e la sistemazione di via Cinque. L’Amministrazione municipale comunica: “I lavori di via Cinque sono stati già aggiudicati alla ditta RTI Comed Srl – Cogema Srl e saranno cantieranti nel mese di marzo. Il finanziamento del Ministero degli Interni, ammonta a 900 mila euro e permetterà di destinare i fondi già stanziati dall’Amministrazione Servalli ad altri interventi, in particolare per proseguire nel piano di messa in Sicurezza delle scuole cittadine. Con un ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutide’(Sa) – Sono state finanziati daldegli Interni, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, due importanti interventi di messa in: la sistemazione idraulica delalla frazione Santa Lucia e la sistemazione di via Cinque. L’Amministrazione municipale comunica: “I lavori di via Cinque sono stati già aggiudicati alla ditta RTI Comed Srl – Cogema Srl e saranno cantieranti nel mese di marzo. Il finanziamento deldegli Interni, ammonta a 900 mila euro e permetterà di destinare i fondi già stanziati dall’Amministrazione Servalli ad altri interventi, in particolare per proseguire nel piano di messa indellecittadine. Con un ...

News_24it : Sono stati consegnati nella giornata odierna i lavori per la messa in sicurezza della Palestra scolastica di Borgo… - convivioblog : @AUT2008 Andavano vaccinati i docenti subito dopo i medici. Con la prima dose già ci si mette in sicurezza e poi ri… - LegaCamera : “Scuole in sicurezza e dignità per i lavoratori del comparto. Ci vuole un cambio di passo rispetto al passato.” Ro… - thebaios1 : @BLACKMAGE90 Dicono che non tutte le scuole medie, in presenza da settembre, sono riuscite a lavorare con efficienz… - Provincia_Prato : Dal'11 Gennaio scorso, giorno di riapertura delle scuole, sono stati trasportati oltre 57.000 studenti con oltre 2.… -