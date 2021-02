PiazzapulitaLA7 : Il mediatore che ha proposto milioni di dosi di vaccino alla Regione Veneto si chiama Luciano Rattà. #Piazzapulita… - zazoomblog : Si chiama Luciano Rattà ha una società con 1000 euro di capitale ma ha proposto a Zaia vaccini per 187 milioni -… - holdachille : RT @PiazzapulitaLA7: Il mediatore che ha proposto milioni di dosi di vaccino alla Regione Veneto si chiama Luciano Rattà. #Piazzapulita @… - franca705 : RT @PiazzapulitaLA7: Il mediatore che ha proposto milioni di dosi di vaccino alla Regione Veneto si chiama Luciano Rattà. #Piazzapulita @… - Moixus1970 : RT @PiazzapulitaLA7: Il mediatore che ha proposto milioni di dosi di vaccino alla Regione Veneto si chiama Luciano Rattà. #Piazzapulita @… -

Ultime Notizie dalla rete : chiama Luciano

La7

Rattà si è presentato come un imprenditore poliedrico. Amante del lusso, proprietario di una ... Quella attraverso la quale sarebbe dovuta avvenire la compravendita con il Veneto si..."L'incremento delle eccedenze è un sintomo della crisi economica - osserva il direttore... e contribuire a ridurre lo scandalo dello spreco, come lopapa Francesco". Per far fronte alla ...Dopo il successo ottenuto lo scorso 19 febbraio dall’edizione veronese - con un risultato di oltre 83 mila views su 5 canali web e... Scopri di più ...Qui l'intervista a Gian Gaetano Bellavia, esperto di diritto penale dell’economia. Gli è stato chiesto se una società con un simile capitale possa realisticamente occuparsi di un affare così important ...