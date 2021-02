“Sì alle riaperture”. Le dichiarazioni arrivano direttamente dal Governo (Di giovedì 25 febbraio 2021) "Sapere che il vaccino" anti coronavirus "ti protegge dalla malattia grave già con la prima dose è importante. Questo rende praticabile la via delle riaperture, perché una volta che sono protetti gli anziani e i fragili, la gente non muore più e ci sono meno ricoveri, diventa tutto fattibile. Si potrà ripartire con la vita quotidiana, ovviamente in un primo momento sempre con mascherine, distanza e tutte le accortezze del caso. Se la scorta di vaccini che arriva è esigua a livello europeo, è chiaro che nascono maggiori problemi. Ora serve un cambio di passo. Avere più vaccini come accadrà già a marzo consentirà una vaccinazione più importante". Lo ha affermato Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, nel suo intervento a 'L’Italia s’è desta' su Radio Cusano Campus. "Bisogna accelerare con la vaccinazione di anziani e fragili perché così avremo gli ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 25 febbraio 2021) "Sapere che il vaccino" anti coronavirus "ti protegge dalla malattia grave già con la prima dose è importante. Questo rende praticabile la via delle, perché una volta che sono protetti gli anziani e i fragili, la gente non muore più e ci sono meno ricoveri, diventa tutto fattibile. Si potrà ripartire con la vita quotidiana, ovviamente in un primo momento sempre con mascherine, distanza e tutte le accortezze del caso. Se la scorta di vaccini che arriva è esigua a livello europeo, è chiaro che nascono maggiori problemi. Ora serve un cambio di passo. Avere più vaccini come accadrà già a marzo consentirà una vaccinazione più importante". Lo ha affermato Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, nel suo intervento a 'L’Italia s’è desta' su Radio Cusano Campus. "Bisogna accelerare con la vaccinazione di anziani e fragili perché così avremo gli ...

giulianamassi1 : @LegaSalvini I nostri invece vogliono restare chiusi nelle proprie “gabbie dorate”! I contagi stanno risalendo in m… - CorrNazionale : Il #Governo Draghi alle prese con il #Dpcm valido fino al 6 aprile con le restrizioni per Pasqua: #Zingaretti attac… - Luis_uk : @franzonil @fattoquotidiano Ricordami il titolo di studio di Salvini.. ecco basta questo per capire che ascoltare u… - Marc852835993 : RT @ItalicaTestudo: In merito alle riaperture, #Bonaccini è d'accordo con #Salvini.. E mo chi glielo spiega alle Sardine???? - petronillarusso : Siamo alle soglie del “traguardo” dei 100mila morti e dalla nuovissima compagine governativa, infarcita di neonazis… -