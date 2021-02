Shakhtar Donetsk-Maccabi Tel-Aviv: probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 25 febbraio 2021) Allo stadio NSK Olimpijs’kyj va in scena uno dei sedicesimi di finale dell’Europa League. Il ritorno vedrà di fronte, per la seconda volta in due settimane, gli ucraini dello Shakhtar Donetsk che sfideranno gli israeliani del Maccabi Tel-Aviv. La sfida è fortemente incanalata a favore dei minatori di Ucraina: il 2-0 dell’andata, infatti, non dovrebbe rendere aperto un confronto chiuso praticamente nei primi novanta minuti di match. Mister Castro, comunque, non dovrà abbassare la guardia contro Van Leeuwen che con una rete potrebbe rientrare fortemente in corsa per la clamorosa qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Ecco le ultime da Shakhtar Donetsk-Maccabi Tel-Aviv, le probabili formazioni e la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Allo stadio NSK Olimpijs’kyj va in scena uno dei sedicesimi di finale dell’Europa League. Il ritorno vedrà di fronte, per la seconda volta in due settimane, gli ucraini delloche sfideranno gli israeliani delTel-. La sfida è fortemente incanalata a favore dei minatori di Ucraina: il 2-0 dell’andata, infatti, non dovrebbe rendere aperto un confronto chiuso praticamente nei primi novanta minuti di match. Mister Castro, comunque, non dovrà abbassare la guardia contro Van Leeuwen che con una rete potrebbe rientrare fortemente in corsa per la clamorosa qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Ecco le ultime daTel-, lee la ...

Ultime Notizie dalla rete : Shakhtar Donetsk Lucescu rivela: 'Provai a prendere Lewandowski quando ero allo Shakhtar Donetsk' Lucescu: 'Provai a prendere Lewandowski quando ero allo Shakhtar Donetsk' 'Avevamo capito subito che Robert Lewandowski era un giocatore eccezionale', ha esordito Lucescu . ' Volevamo acquistarlo ...

Sky Sport, Diretta Europa League 16esimi Ritorno, Palinsesto e Telecronisti ... diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go Collegamenti in diretta con i campi della Europa League AFC Ajax vs LOSC Lille: Geri De Rosa Arsenal FC vs SL Benfica: Paolo Ciarravano FC Shakhtar Donetsk vs ...

Lucescu: "Provai a prendere Lewandowski quando allenavo lo Shakhtar Donetsk" TUTTO mercato WEB Shakhtar Donetsk-Maccabi Tel-Aviv: probabili formazioni e diretta tv Europa League, Shakhtar Donetsk-Maccabi Tel-Aviv: ecco le ultime con le probabili formazioni e la diretta tv della partita europea.

