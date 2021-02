Serie A, rinviata una gara a causa Covid: c’è l’annuncio ufficiale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ora è ufficiale: una gara in Serie A è stata rinviata a causa del Covid. Era in programma per la 24esima giornata La Serie A trema ancora. Dopo l’ormai famoso caso di Juventus-Napoli, anche un’altro match – in programma per la 24esima giornata – è stato rinviato: stiamo parlando di Torino-Sassuolo. Poco fa è arrivato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ora è: unainA è statadel. Era in programma per la 24esima giornata LaA trema ancora. Dopo l’ormai famoso caso di Juventus-Napoli, anche un’altro match – in programma per la 24esima giornata – è stato rinviato: stiamo parlando di Torino-Sassuolo. Poco fa è arrivato L'articolo proviene da Inews.it.

