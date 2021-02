Serie A, non solo Sky e DAZN: una nuova offerta per i diritti TV (Di giovedì 25 febbraio 2021) Eleven Sports scende in campo per i diritti televisivi della Serie A per il triennio 2021/2024. Ecco i dettagli dell’offerta Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, anche Eleven Sports avrebbe presentato un’offerta per i diritti televisivi della Serie A per il triennio 2021/2024. Si tratterebbe di un’offerta da 110 milioni di euro all’anno per la creazione di un canale di Lega da abbinare all’offerta da 750 milioni di euro di Sky. In totale farebbero 850 milioni, 10 in più rispetto all’offerta DAZN-TIM. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Eleven Sports scende in campo per itelevisivi dellaA per il triennio 2021/2024. Ecco i dettagli dell’Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, anche Eleven Sports avrebbe presentato un’per itelevisivi dellaA per il triennio 2021/2024. Si tratterebbe di un’da 110 milioni di euro all’anno per la creazione di un canale di Lega da abbinare all’da 750 milioni di euro di Sky. In totale farebbero 850 milioni, 10 in più rispetto all’-TIM. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Serie non Lazio, già si pensa al nuovo progetto: tutti i nodi Ma se l'obiettivo sarà quello di svecchiare la rosa, tra le più 'anziane' della Serie A, potrebbero aprirsi nuovi scenari. E non è finita, perché in ballo ci sono anche diversi giocatori in scadenza ...

Il revival di The Game ordinato a Paramount+ Non sappiamo se il nuovo revival ripartirà da questa trama (né se è previsto che tornino gli altri ... Pooch Hall , Wendy Raquel Robinson , Hosea Sanchez e Brittany Daniel ) ma la a nuova serie, ...

«Your Honor», perché non perdere il ritorno tv di Walter White Vanity Fair Italia Eleven Sports entra nella gara per i diritti tv della Serie A: pronta la sfida a DAZN-TIM Anche Eleven Sports a quanto pare ha deciso di entrare nella gara per i diritti televisivi della Serie A. E' pronta la sfida a DAZN.

Calciomercato Milan, obiettivo in Serie A | Sacrificio Bennacer Tra gli obiettivi del Milan torna di moda Sergej Milinkovic Savic. Sono diversi i giocatori nel mirino del direttore dell’area tecnica, Paolo Maldini, in particolare Leandro Paredes ma non solo. LEGGI ...

