Serie A, l'infettivologo: «Il campionato potrebbe fermarsi per un mese»

Si torna a parlare di rialzo dei contagi da COVID ed entra nell'occhio del ciclone anche la Serie A con il cluster Torino: le ultime Il professor Giovanni Di Perri, infettivologo e direttore del dipartimento di malattie infettive dell'Ospedale Savoia di Torino, ha parlato a Tuttosport del possibile stop della Serie A. «Il calcio come il paese verrà toccato per forza dalla variante inglese, che è anche più contagiosa. Non escludo che a un certo punto diventi indispensabile sospendere temporaneamente il campionato, magari anche solo un mese per rallentare l'epidemia».

