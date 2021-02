Serie A, i possibili protagonisti della 24ª giornata (Di giovedì 25 febbraio 2021) Diciotto squadre di Serie A saranno impegnate nel weekend nel 5° turno del girone di ritorno: rinviata Torino-Sassuolo, i possibili protagonisti della 24ª giornataAncora quindici partite per squadra per concludere la stagione. La Serie A entra nel vivo nel weekend con le delicate sfide della 24ª giornata. Slitta al 17 marzo l’anticipo previsto per venerdì sera fra il Torino di Nicola e il Sassuolo di De Zerbi. La partita è stata rinviata per le numerose positività al Covid-19 riscontrate in seno alla formazione granata. Il turno partirà dunque il sabato pomeriggio con lo scontro salvezza fra Spezia e Parma: ducali penultimi e quasi all’ultima spiaggia per provare una rimonta sulle squadre che li precedono. Si prosegue la sera con l’interessante sfida ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Diciotto squadre diA saranno impegnate nel weekend nel 5° turno del girone di ritorno: rinviata Torino-Sassuolo, i24ªAncora quindici partite per squadra per concludere la stagione. LaA entra nel vivo nel weekend con le delicate sfide24ª. Slitta al 17 marzo l’anticipo previsto per venerdì sera fra il Torino di Nicola e il Sassuolo di De Zerbi. La partita è stata rinviata per le numerose positività al Covid-19 riscontrate in seno alla formazione granata. Il turno partirà dunque il sabato pomeriggio con lo scontro salvezza fra Spezia e Parma: ducali penultimi e quasi all’ultima spiaggia per provare una rimonta sulle squadre che li precedono. Si prosegue la sera con l’interessante sfida ...

