Serie A, De Rossi costretto a rifiutare la panchina di tre squadre (Di giovedì 25 febbraio 2021) Daniele De Rossi è stato costretto a rifiutare la panchina di tre squadre di Serie A per via di questione regolamentari: la ricostruzione Secondo Gazzetta dello Sport, Daniele De Rossi dal giorno del suo ritiro è stato contattato da tre squadre di Serie A per diventare il loro allenatore: Fiorentina Crotone e Cagliari. Al momento, però, De Rossi non può accettare incarichi di questo tipo in quanto il corso UEFA per allenatori combinato B-A che sta frequentando è slittato causa COVID e terminerà solamente ad aprile ma con queste credenziali potrà diventare solo allenatore in seconda. Per poter essere ingaggiati come allenatori in Serie A bisogna essere almeno iscritti al master UEFA PRO che parte ogni ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Daniele Deè statoladi trediA per via di questione regolamentari: la ricostruzione Secondo Gazzetta dello Sport, Daniele Dedal giorno del suo ritiro è stato contattato da trediA per diventare il loro allenatore: Fiorentina Crotone e Cagliari. Al momento, però, Denon può accettare incarichi di questo tipo in quanto il corso UEFA per allenatori combinato B-A che sta frequentando è slittato causa COVID e terminerà solamente ad aprile ma con queste credenziali potrà diventare solo allenatore in seconda. Per poter essere ingaggiati come allenatori inA bisogna essere almeno iscritti al master UEFA PRO che parte ogni ...

