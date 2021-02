Senza pace in Iraq non c’è pace nel Mediterraneo. Courban spiega il viaggio del papa (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sotto assedio, in una città morente dal 4 agosto dello scorso anno, quando è stata devastata da un’esplosione sulla quale il governo libanese sembra non voler indagare tanto da aver rimosso non i sospetti autori del crimine ma il magistrato che li indagava, il professor Antoine Courban, uomo così radicato nella scelta dell’ecumenismo da essere un cristiano ortodosso e docente all’Università dei gesuiti Saint Joseph, interlocutore stimato e ascoltato da anni della più importante università islamica sunnita, al-Azhar, e della fondazione al-Khoei, punto di riferimento teologico e culturale della scuola teologica sciita di Najaf, segue con attenzione e trepidazione gli sviluppi e l’approssimarsi del viaggio iracheno di Francesco. Cosa significa per lei che il papa stia per visitare la città santa degli sciiti, Najaf, dove incontrerà ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sotto assedio, in una città morente dal 4 agosto dello scorso anno, quando è stata devastata da un’esplosione sulla quale il governo libanese sembra non voler indagare tanto da aver rimosso non i sospetti autori del crimine ma il magistrato che li indagava, il professor Antoine, uomo così radicato nella scelta dell’ecumenismo da essere un cristiano ortodosso e docente all’Università dei gesuiti Saint Joseph, interlocutore stimato e ascoltato da anni della più importante università islamica sunnita, al-Azhar, e della fondazione al-Khoei, punto di riferimento teologico e culturale della scuola teologica sciita di Najaf, segue con attenzione e trepidazione gli sviluppi e l’approssimarsi deliracheno di Francesco. Cosa significa per lei che ilstia per visitare la città santa degli sciiti, Najaf, dove incontrerà ...

valigiablu : Repubblica Democratica del Congo senza pace: dalla Grande Guerra alle guerriglie del terrore | @antosinopoli… - MatteoRichetti : Dal #Congo una notizia drammatica, che colpisce al cuore il nostro Paese e ci dimostra quanto ancora ci sia insicur… - MariaLiviaPaltr : RT @sabripillot: In Colombia si uccide chi si batte a favore dei diritti umani, della pace e della giustizia sociale, senza che ciò comport… - iSam1190 : RT @martinacarletti: Se vogliamo un cambio di paradigma non possiamo prescindere dal destino che investì i vari Gramsci, Mattei, Di Vittori… - Mariate48641882 : RT @sabripillot: In Colombia si uccide chi si batte a favore dei diritti umani, della pace e della giustizia sociale, senza che ciò comport… -

Ultime Notizie dalla rete : Senza pace DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni oggi, 25 febbraio: Leyla consola Sanem... ...storia quella di Emre e Leyla che devono fare i conti con il fatto che adesso il bel Divit è senza ... Saranno loro a spingere i due a chairirsi e fare pace adesso?

Governo Draghi, serve una politica estera rinnovata ... al rilancio del rapporto con gli Stati Uniti e a gestire meglio possibile, ma senza sbilanciarsi, ...guardare più in là delle politiche migratorie e focalizzarsi anche sulla la costruzione della pace ...

Gtg Pistoia senza pace, ancora una sconfitta Il Tirreno ASIA/LIBANO - Partiti divisi davanti alla proposta di una Conferenza ONU sulla crisi libanese lanciata dal Patriarca maronita Beirut (Agenzia Fides) - Le forze politiche libanesi iniziano a manifestare interpretazioni e posizioni diverse e talvolta contrastanti davanti alla proposta – formulata nelle scorse settimane dal Pat ...

Governo Draghi, serve una politica estera rinnovata (di Bernardo Venturi, Direttore, Agenzia per il Peacebuilding)La politica estera presentata da Mario Draghi durante il suo intervento al Senato non ha lasciato intravedere grandi novità ...

...storia quella di Emre e Leyla che devono fare i conti con il fatto che adesso il bel Divit è... Saranno loro a spingere i due a chairirsi e fareadesso?... al rilancio del rapporto con gli Stati Uniti e a gestire meglio possibile, masbilanciarsi, ...guardare più in là delle politiche migratorie e focalizzarsi anche sulla la costruzione della...Beirut (Agenzia Fides) - Le forze politiche libanesi iniziano a manifestare interpretazioni e posizioni diverse e talvolta contrastanti davanti alla proposta – formulata nelle scorse settimane dal Pat ...(di Bernardo Venturi, Direttore, Agenzia per il Peacebuilding)La politica estera presentata da Mario Draghi durante il suo intervento al Senato non ha lasciato intravedere grandi novità ...