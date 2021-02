Seggi elettorali: l’88% nelle scuole. Indicazioni del Viminale per individuare sedi alternative. Circolare (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Gruppo di lavoro, istituito al ministero dell'Interno – su indicazione del ministro Lamorgese – e composto da rappresentanti del ministero dell’Istruzione, dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e dall’Unione delle province d’Italia (Upi), per l’individuazione di immobili da destinare al funzionamento dei Seggi elettorali in alternativa all’ordinario utilizzo di strutture scolastiche, ha approvato il documento che indica i requisiti che devono essere osservati per la costituzione della “sala delle elezioni” (cioè dei locali all’interno dei quali sono costituiti i Seggi) e per l’individuazione dei fabbricati che ospitano i Seggi, allo scopo di assicurare un agevole accesso e deflusso degli elettori, l’adeguato allestimento delle cabine e la vigilanza da parte delle Forze dell’ordine. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Gruppo di lavoro, istituito al ministero dell'Interno – su indicazione del ministro Lamorgese – e composto da rappresentanti del ministero dell’Istruzione, dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e dall’Unione delle province d’Italia (Upi), per l’individuazione di immobili da destinare al funzionamento deiin alternativa all’ordinario utilizzo di strutture scolastiche, ha approvato il documento che indica i requisiti che devono essere osservati per la costituzione della “sala delle elezioni” (cioè dei locali all’interno dei quali sono costituiti i) e per l’individuazione dei fabbricati che ospitano i, allo scopo di assicurare un agevole accesso e deflusso degli elettori, l’adeguato allestimento delle cabine e la vigilanza da parte delle Forze dell’ordine. L'articolo .

