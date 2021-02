Seat Leon Sportstourer - Nuovi motori per la station wagon (Di giovedì 25 febbraio 2021) La Seat ha aggiornato la gamma motori della Leon Sportstourer introducendo tre nuove motorizzazioni: la 1.5 TGI a metano da 130 CV, la 1.0 eTSI mild-hybrid a benzina da 110 CV e una versione del 2.0 TDI diesel da 115 CV. A questi si aggiunge anche l'ingresso a listino di un'inedita variante integrale. 440 km a metano. La Sportstourer a metano monta il 1.5 TGI da 130 CV già visto su altri modelli del gruppo Volkswagen, abbinato al cambio automatico Dsg a sette rapporti. Secondo il costruttore, i consumi sono compresi tra 6 e 6,7 m/km, mentre le emissioni di CO2 nel ciclo Wltp sono comprese tra i 108 e i 120 g/km. La familiare è dotata di tre serbatoi per il metano che, complessivamente, hanno un volume netto di 17,3 kg e, a detta della Casa, consentono di percorrere a metano fino a 440 ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 25 febbraio 2021) Laha aggiornato la gammadellaintroducendo tre nuovezzazioni: la 1.5 TGI a metano da 130 CV, la 1.0 eTSI mild-hybrid a benzina da 110 CV e una versione del 2.0 TDI diesel da 115 CV. A questi si aggiunge anche l'ingresso a listino di un'inedita variante integrale. 440 km a metano. Laa metano monta il 1.5 TGI da 130 CV già visto su altri modelli del gruppo Volkswagen, abbinato al cambio automatico Dsg a sette rapporti. Secondo il costruttore, i consumi sono compresi tra 6 e 6,7 m/km, mentre le emissioni di CO2 nel ciclo Wltp sono comprese tra i 108 e i 120 g/km. La familiare è dotata di tre serbatoi per il metano che, complessivamente, hanno un volume netto di 17,3 kg e, a detta della Casa, consentono di percorrere a metano fino a 440 ...

