orizzontescuola : Scuole Sicilia, didattica in presenza al 75% dal 1° marzo. TESTO CIRCOLARE - paolaokaasan : RT @Teresat73540673: - nessunn6 : RT @Teresat73540673: - Lukas08318189 : RT @Teresat73540673: - vitello_antonio : RT @Teresat73540673: -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole Sicilia

In, sempre da oggi 25 febbraio, entrano in zona rossa i comuni di San Cipriello e San ... Chiusi negozi,e ristoranti, che restano aperti solo per l'asporto ed è vietato anche uscire dal ......i progetti di educazione ambientale che noi di Marevivo portiamo avanti da molti anni nelle... Solo insaranno coinvolti circa 500 studenti, e il progetto interesserà il 70% degli ...Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Le misure stabilite nell'ultima ordinanza sulla scuola in tempo di covid dal governatore della Puglia, Michele Emiliano, "sono ragionevoli soprattutto in vista dell'ulterio ...Nell'ambito delle giornate nazionali del tesseramento dell'Anpi che si svolgeranno sabato e domenica, la Cgil Palermo aderisce con un'iniziativa nella sede di via Meli, 5, per promuovere l'impegno nei ...