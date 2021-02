Scuola fino al 30 giugno, ipotesi tramontata dopo l’incontro ministro-sindacati. Si valuta l’apertura estiva solo alla primaria (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’idea di tenere aperte le scuole primarie fino al 30 giugno utilizzando i docenti è ormai tramontata. A far trapelare questa notizia sono le organizzazioni sindacali che hanno incontrato per la prima volta il neo ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. Al tavolo non si è parlato solo di prolungamento dell’anno scolastico, ma questo è stato uno dei punti cruciali del confronto. L’inquilino di viale Trastevere in realtà non ha accantonato l’ipotesi di colmare i gap formativi e di socialità nelle settimane successive all’ultima campanella e ha annunciato di aver attivato un gruppo di lavoro composto dal personale del ministero e da figure che operano sul territorio, dirigenti scolastici, insegnanti, esperti in materia di disuguaglianze. Un coordinamento al quale siederanno tra gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’idea di tenere aperte le scuole primarieal 30utilizzando i docenti è ormai. A far trapelare questa notizia sono le organizzazioni sindacali che hanno incontrato per la prima volta il neodell’Istruzione Patrizio Bianchi. Al tavolo non si è parlatodi prolungamento dell’anno scolastico, ma questo è stato uno dei punti cruciali del confronto. L’inquilino di viale Trastevere in realtà non ha accantonato l’di colmare i gap formativi e di socialità nelle settimane successive all’ultima campanella e ha annunciato di aver attivato un gruppo di lavoro composto dal personale del ministero e da figure che operano sul territorio, dirigenti scolastici, insegnanti, esperti in materia di disuguaglianze. Un coordinamento al quale siederanno tra gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola fino Scuola, nessun prolungamento delle lezioni fino al 30 giugno L'ipotesi di prolungare l'anno scolastico fino al 30 giugno sembra destinata a tramontare . L'idea di una rimodulazione del calendario scolastico azzardata da Draghi sarebbe sfumata. Era già trapelato dalle ordinanze del neo ministro Bianchi ...

Scuola Ponte a Elsa, arrivano oltre 3 milioni dal Ministero La scuola 'Collodi' di Ponte a Elsa a San Miniato riceverà sicuramente i fondi per 3,1 milioni di euro ... Inizialmente il Comune si trovava in decima posizione prima di scalare fino alla terza posizione,...

