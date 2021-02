Scuola, ANIEF: “Prolungare contratto docenti fino al 30 giugno. Lo chiede anche la politica” (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Protrarre il contratto dei 60-70 mila docenti e ata cosiddetti Covid fino al prossimo 30 giugno. La richiesta, ribadita da mesi dall’ANIEF, viene ora – sottolinea il sindacato in una nota – condivisa anche dalla politica. Con un ordine del giorno rivolto al Governo la deputata del Movimento 5 stelle Virginia Villani ha affermato che “al fine di assicurare in tutti gli ordini di Scuola la funzionalità di ogni singolo istituto nell’ambito dell’autonomia, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell’articolo 231-bis, comma 1, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve essere prorogato al 30 giugno 2021”. Una decisione definita “fondamentale per ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Protrarre ildei 60-70 milae ata cosiddetti Covidal prossimo 30. La richiesta, ribadita da mesi dall’, viene ora – sottolinea il sindacato in una nota – condivisadalla. Con un ordine del giorno rivolto al Governo la deputata del Movimento 5 stelle Virginia Villani ha affermato che “al fine di assicurare in tutti gli ordini dila funzionalità di ogni singolo istituto nell’ambito dell’autonomia, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell’articolo 231-bis, comma 1, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve essere prorogato al 302021”. Una decisione definita “fondamentale per ...

