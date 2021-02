Scuola, a Napoli 58 nuovi casi Covid: 45 sono studenti (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – sono 58 i nuovi contagiati nelle scuole di Napoli, secondo quanto riporta il bollettino dell’Asl Napoli 1, di cui 45 studenti, 12 docenti e 1 membro del personale non docente. Nel distretto di Chiaia, San Ferdinando e Posillipo ci sono due bambini della primaria positivi, ma anche 6 della Scuola superiore, tre docenti della Scuola dell’infanzia e un non docente della secondaria di II grado. Nel distretto di Bagnoli e Fuorigrotta ci sono tre bambini delle elementari con il Covid, mentre a Pianura e Soccavo hanno contratto il virus tre bambini delle elementari, uno studente delle medie e un docente della primaria. All’Arenella e Vomero sono due gli ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti58 icontagiati nelle scuole di, secondo quanto riporta il bollettino dell’Asl1, di cui 45, 12 docenti e 1 membro del personale non docente. Nel distretto di Chiaia, San Ferdinando e Posillipo cidue bambini della primaria positivi, ma anche 6 dellasuperiore, tre docenti delladell’infanzia e un non docente della secondaria di II grado. Nel distretto di Bagnoli e Fuorigrotta citre bambini delle elementari con il, mentre a Pianura e Soccavo hanno contratto il virus tre bambini delle elementari, uno studente delle medie e un docente della primaria. All’Arenella e Vomerodue gli ...

