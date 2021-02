Sci di fondo, Johanna Hagstroem vince le qualificazioni della sprint tc femminile dei Mondiali. Avanti tutte le azzurre (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si sono appena concluse le qualificazioni femminili della sprint in tecnica classica valida per i Mondiali di sci di fondo: ad Oberstdorf, in Germania, la migliore è stata la svedese Johanna Hagstroem. In casa Italia si qualificano tutte le azzurre al via: Greta Laurent, 18ma, Lucia Scardoni, 28ma, Caterina Ganz, 29ma, e Nicole Monsorno, 30ma. La più rapida a coprire gli 1.2 km della pista teutonica è la svedese Johanna Hagstroem, che fa segnare 2’39?33, dAvanti alla norvegese Maiken Caspersen Falla, campionessa iridata in carica (ma nel 2019 si corse in tecnica libera), seconda a 2?37, ed alla finlandese Johanna Matintalo, terza a 2?90. Quarta la ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si sono appena concluse lefemminiliin tecnica classica valida per idi sci di: ad Oberstdorf, in Germania, la migliore è stata la svedese. In casa Italia si qualificanoleal via: Greta Laurent, 18ma, Lucia Scardoni, 28ma, Caterina Ganz, 29ma, e Nicole Monsorno, 30ma. La più rapida a coprire gli 1.2 kmpista teutonica è la svedese, che fa segnare 2’39?33, dalla norvegese Maiken Caspersen Falla, campionessa iridata in carica (ma nel 2019 si corse in tecnica libera), seconda a 2?37, ed alla finlandeseMatintalo, terza a 2?90. Quarta la ...

poliziadistato : #FedericoPellegrino vince la #Coppadelmondo??#Sprint dello sci di fondo. Il campione delle #Fiammeoro?????era già sal… - MirkoEfoglia : Tutte le italiane, al via delle qualificazioni per la sprint di sci di fondo valevoli per il titolo mondiale, si so… - ansacalciosport : Sci di fondo: Pellegrino vince la coppa del mondo, specialità sprint. La competizione finisce in anticipo per le mi… - zazoomblog : Sci di fondo sprint Mondiali Oberstdorf 2021 oggi in tv: canale orario e diretta streaming - #fondo #sprint… - FondoItalia : Dalla FIFA ai Mondiali di sci nordico: la storia di Nicholas Lau, di Trinidad & Tobago -