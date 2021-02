(Di giovedì 25 febbraio 2021) Il campionatodi Superbike sarà probabilmente orfano di, il pilota non si è ancora ripreso dopo il brutto incidente occorsogli a Portimao nel 2020 che gli ha causato la frattura di 2 vertebre toraciche. In un intervista a Speedweekconsidera improbabile il suo ritorno in pista quest’anno: “Realisticamente non sarà probabilmente possibile per me guidare quest’anno” “Prima di tutto non sono ancora al massimo fisicamente e poi non c’è nessun team per cui possa firmare presto un contratto. È una strana situazione comprendere che quest’anno con ogni probabilità non riuscirò a correre.” E ancora “Non posso mentire a me stesso, so quanto sia difficile tornare. Nella mia testa riesco ad immaginare adesso anche altri modi per rimanere connesso al motorsport.” L’ex pilota del team Pedercini ammette: ...

italiaserait : SBK: Sandro Cortese non prenderà parte al mondiale 2021 - corsedimoto : SUPERBIKE - Nel 2021 di #Superbike non rivedremo Sandro #Cortese. Dopo l’infortunio della passata stagione, il tede… - dianatamantini : SUPERBIKE - Sandro Cortese parla del suo recupero dall'incidente a Portimao. Si augura di tornare in futuro a compe… - corsedimoto : SUPERBIKE - Sandro #Cortese parla del suo recupero dall'incidente #Superbike a Portimao. Si augura di tornare in fu… -

Ultime Notizie dalla rete : SBK Sandro

Corse di Moto

Evviva il mongomma Pirelli in! Quando Borciani si affacciò nel Mondiale, capì immediatamente ...Cortese: 'Ho rischiato la sedia a rotelle'Two - time world championCortese may not be able to race this year, but he is recovering well after last year's accident at Portimao , which he suffered while competing in WorldSBK in team Pedercini colours. As the ...Il campionato 2021 di Superbike sarà probabilmente orfano di Sandro Cortese, il pilota non si è ancora ripreso dopo il brutto incidente occorsogli a Portimao nel 2020 che gli ha causato la frattura di ...Nel 2021 di Superbike non rivedremo Sandro Cortese. Dopo l’infortunio della passata stagione, il tedesco ammette che tornare sarà difficile ...