Sasso | sottosegretario al ministero dell’Istruzione | confonde Dante con Topolino

"Chi si ferma è perduto, mille anni ogni minuto (Dante Alighieri)" così si leggeva nel post pubblicato su Facebook dal sottosegretario leghista all'Istruzione Rossano Sasso. Una citazione che invita alla prontezza d'animo e di spirito, visto l'incarico assegnatogli…tuttavia la citazione non appartiene a Dante Alighieri. Avrà sbagliato poeta? Quasi. La citazione infatti appartiene al famigerato…Topolino! Esatto: nella serie di fumetti "L'Inferno di Topolino"(1949-1950), il protagonista pronuncia queste esatte parole. Dunque un errore a metà: Topolino impersonifica il poeta che scende negli Inferi e forse, Sasso, l'ha preso anche troppo seriamente. Chi è Rossano Sasso Oltre alla gaffe nel post che sarebbe stato prontamente rimosso, non ...

