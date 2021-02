Sasso (Lega): “La priorità assoluta è la copertura vaccinale” (Di giovedì 25 febbraio 2021) "La priorità assoluta oggi è la copertura vaccinale. Quindi la messa in sicurezza delle scuole e una maggiore dignità per il personale scolastico anche se è evidente che in pochi giorni non potremo risolvere ciò che non è stato compiuto finora. Siamo in affanno". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 febbraio 2021) "Laoggi è la. Quindi la messa in sicurezza delle scuole e una maggiore dignità per il personale scolastico anche se è evidente che in pochi giorni non potremo risolvere ciò che non è stato compiuto finora. Siamo in affanno". L'articolo .

lastoray9 : RT @perchetendenza: 'Topolino': Perché qualche giorno fa Rossano Sasso, deputato della Lega e nuovo sottosegretario all'Istruzione, ha pubb… - patriziamolina : 'I migliori' al governo #Lega Il sottosegretario #Lega all'Istruzione cita Dante ma è Topolino: lo scivolone social… - twMec : RT @siriomerenda: Nel mezzo del cammin per la buonuscita, mi ritrovai per soldi in Arabia Saudita che la mia dignità era svanita Ahi Bellan… - JeaiKe_Art : RT @perchetendenza: 'Topolino': Perché qualche giorno fa Rossano Sasso, deputato della Lega e nuovo sottosegretario all'Istruzione, ha pubb… - VitulloDv : RT @Raffael31870221: “Chi si ferma è perduto mille anni ogni minuto” è una frase pronunciata da Dante-Topolino in “L’inferno di Topolino” f… -