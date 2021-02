Sapienza, Polimeni: sia strumento per abbattere disuguaglianze (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – “Non esistono opportunita’ predefinite solo per qualcuno. Chiunque lo voglia, deve essere posto nelle condizioni di migliorarsi. Ed e’ anche compito dell’universita’ far si’ che questo accada”. La rettrice dell’Universita’ ‘Sapienza’ di Roma, Antonella Polimeni, ha inaugurato l’anno accademico dell’ateneo con una lectio magistralis sulla disuguaglianza e la mobilita’ sociale. Partendo da un’epistola di Seneca, la rettrice ha ribadito che di fronte alla crescita delle disuguaglianze “e’ necessario combattere il rifiuto della diversita’, nella convinzione che non esiste distinzione fra italiano e straniero, tra ricco e povero, tra abile e disabile e tra uomo e donna. E il primo pregiudizio da abbattere- ha aggiunto Polimeni- e’ quello secondo cui le disuguaglianze siano utili alla ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – “Non esistono opportunita’ predefinite solo per qualcuno. Chiunque lo voglia, deve essere posto nelle condizioni di migliorarsi. Ed e’ anche compito dell’universita’ far si’ che questo accada”. La rettrice dell’Universita’ ‘’ di Roma, Antonella, ha inaugurato l’anno accademico dell’ateneo con una lectio magistralis sulla disuguaglianza e la mobilita’ sociale. Partendo da un’epistola di Seneca, la rettrice ha ribadito che di fronte alla crescita delle“e’ necessario combattere il rifiuto della diversita’, nella convinzione che non esiste distinzione fra italiano e straniero, tra ricco e povero, tra abile e disabile e tra uomo e donna. E il primo pregiudizio da- ha aggiunto- e’ quello secondo cui lesiano utili alla ...

