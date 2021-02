Santa Maria Pietà, Fassina: Ex Lavanderia, aprire dialogo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – “Lo sgombero della ex Lavanderia del Santa Maria della Pieta’ e’ un atto grave e irresponsabile da parte delle istituzioni, innanzittuto il Municipio XIII e la Asl Rm1. Basta sgomberi in citta’”. Cosi’ Stefano Fassina, consigliere di SpR promotore di Roma Ventuno, intervenuto al Santa Maria della Pieta’. “È necessario il dialogo per la ricerca di soluzioni condivise. I problemi sono politici e amministrativi, non di ordine pubblico. La ex Lavanderia e’, da quasi 20 anni, un’esperienza di straordinario valore culturale e sociale.” “È pratica quotidiana del progetto di conversione dell’ex ospedale psichiatrico in una centralita’ urbana sociale e culturale. Un progetto per il quale e’ impegnato da anni il comitato ‘Si puo’ fare’. Intervengano la ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – “Lo sgombero della exdeldella Pieta’ e’ un atto grave e irresponsabile da parte delle istituzioni, innanzittuto il Municipio XIII e la Asl Rm1. Basta sgomberi in citta’”. Cosi’ Stefano, consigliere di SpR promotore di Roma Ventuno, intervenuto aldella Pieta’. “È necessario ilper la ricerca di soluzioni condivise. I problemi sono politici e amministrativi, non di ordine pubblico. La exe’, da quasi 20 anni, un’esperienza di straordinario valore culturale e sociale.” “È pratica quotidiana del progetto di conversione dell’ex ospedale psichiatrico in una centralita’ urbana sociale e culturale. Un progetto per il quale e’ impegnato da anni il comitato ‘Si puo’ fare’. Intervengano la ...

_Carabinieri_ : Con lacrime e orgoglio in Santa Maria degli Angeli l'ultimo saluto all'Ambasciatore L. Attanasio e al Carabiniere V… - Agenzia_Ansa : Funerali di Stato per l'Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci uccisi in un agguato in Con… - repubblica : Roma, sgomberi in sede di Casapound e Ex Lavanderia di Santa Maria della Pietà: Gli sgomberi sono stati decisi nell… - ereike05 : RT @tg2rai: Grande commozione nella basilica di Santa Maria degli Angeli a #Roma dove sono stati celebrati i funerali di Stato dell'ambasci… - webnauta5_9 : RT @MinisteroDifesa: #25febbraio Nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma i funerali di Stato dell’Ambasciatore d’It… -