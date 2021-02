**Sanremo: Gaia, 'voglio scendere dal palco ricordandomi per sempre cosa ho provato'** (2) (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Adnkronos) - Che Sanremo faccia più paura del palco di X Factor o di 'Amici' non è così scontato, almeno per lei: "Tutte le cose che non conosco mi fanno molta paura. Certo, Sanremo è un palco monumentale, i miei nonni dal Brasile se lo guardavano. Ma è tutto così assurdo che il mio approccio sarà molto sincero, e non esagerato. Non voglio arrivare a Sanremo mettendo tutta la frustrazione che avevo di fare i live... voglio potermelo godere quel palco", giura Gaia. "Questo non significa che non mi stia cag... sotto", scherza. Sul fatto di esordire all'Ariston proprio con questo Sanremo così 'blindato', e così strano rispetto a tutte le altre edizioni, l'artista osserva: "Il mio pensiero va prima di tutto alla sicurezza e alla salute. E la sicurezza ci sarà, perché Amadeus ha fatto un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Adnkronos) - Che Sanremo faccia più paura deldi X Factor o di 'Amici' non è così scontato, almeno per lei: "Tutte le cose che non conosco mi fanno molta paura. Certo, Sanremo è unmonumentale, i miei nonni dal Brasile se lo guardavano. Ma è tutto così assurdo che il mio approccio sarà molto sincero, e non esagerato. Nonarrivare a Sanremo mettendo tutta la frustrazione che avevo di fare i live...potermelo godere quel", giura. "Questo non significa che non mi stia cag... sotto", scherza. Sul fatto di esordire all'Ariston proprio con questo Sanremo così 'blindato', e così strano rispetto a tutte le altre edizioni, l'artista osserva: "Il mio pensiero va prima di tutto alla sicurezza e alla salute. E la sicurezza ci sarà, perché Amadeus ha fatto un ...

