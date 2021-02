Sanremo, Gaia racconta il suo brano “Cuore amaro” (Di giovedì 25 febbraio 2021) "E' un palco importantissimo, è un palco che fa la storia della musica italiana e non solo. Mia nonna brasiliana si guarda Sanremo da sempre. È un momento che voglio celebrare per portare la mia canzone anche oltreoceano, voglio che non ci siano più barriere". Lo racconta ad askanews Gaia, al suo primo Festival di Sanremo."Molto spesso - prosegue - all'inizio del mio percorso musicale, la cosa che più mi faceva stare male era il fatto che dovessi trovare un incasellamento per la mia musica. Non riuscivo ad approcciare sincera e fluida il processo creativo, la scrittura, perché dovevo stare in quel box. Invece, per la prima volta, mi rendo conto che è l'opposto quello che devo fare. Il mio nuovo album racconta tantissime anime di me. È un approccio megasincero - prosegue Gaia - mega ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 25 febbraio 2021) "E' un palco importantissimo, è un palco che fa la storia della musica italiana e non solo. Mia nonna brasiliana si guardada sempre. È un momento che voglio celebrare per portare la mia canzone anche oltreoceano, voglio che non ci siano più barriere". Load askanews, al suo primo Festival di."Molto spesso - prosegue - all'inizio del mio percorso musicale, la cosa che più mi faceva stare male era il fatto che dovessi trovare un incasellamento per la mia musica. Non riuscivo ad approcciare sincera e fluida il processo creativo, la scrittura, perché dovevo stare in quel box. Invece, per la prima volta, mi rendo conto che è l'opposto quello che devo fare. Il mio nuovo albumtantissime anime di me. È un approccio megasincero - prosegue- mega ...

