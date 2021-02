Sanremo, “Era stato escluso”: l’ultimo attacco all’ex amico (Di giovedì 25 febbraio 2021) Manca sempre di meno all’inizio dell’edizione 2021 di Sanremo. Martedì prossimo si aprirà il sipario del Teatro Ariston: tante le novità, ma non mancano gli attacchi. L’ultima di Morgan nei… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 25 febbraio 2021) Manca sempre di meno all’inizio dell’edizione 2021 di. Martedì prossimo si aprirà il sipario del Teatro Ariston: tante le novità, ma non mancano gli attacchi. L’ultima di Morgan nei… Questo articolo èpubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

repubblica : Sanremo, Morgan di nuovo contro Bugo: 'La sua canzone fu già bocciata due anni fa': L'artista che provocò la squali… - Gazzetta_it : #MilanInter, #Berti: 'Ma Ibra era uscito per le prove di Sanremo?' - costanzarago : @ToniaPeluso Nei Sanremo passati c'era una tensione alle stelle, altro che adesso che sono tutti amici, e tra le do… - MRambo29 : RT @MClapton62: #25febbraio 1995 Quando era ancora #Sanremo #Giorgia stravince con 'Come Saprei'. - MClapton62 : #25febbraio 1995 Quando era ancora #Sanremo #Giorgia stravince con 'Come Saprei'. -