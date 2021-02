Sanremo Alex Schwazer | racconterà la sua battaglia legale e sportiva

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Il 71 Festival diavrà molti sportivi come ospiti visto il precedente anno che ha fatto temere che questi atleti non potessero più gareggiare a lungo termine. Vi abbiamo già anticipato che sarà presente il leader del Milan Zlatan Ibrahimovic ma non sarà l’unico, infatti a sorpresa dopo l’assoluzione del Tribunale di Bergamo sarà presente nella seconda puntatachetutta la sua verità sulle provette e sulla vicenda doping in generale.: il Tribunale di Bolzano assolve l’atleta: cosa dirà nella seconda puntata del Festival? Il 3 Marzo il marciatore Italiano Alez Schwarker potrà replicare alle accuse e agli attacchi che ha ricevuto dopo la condanna che gli è ...