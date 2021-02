Sanremo 2021, Simona Ventura all’ultima serata: «La gioia di tornare all’Ariston» (Di giovedì 25 febbraio 2021) «Non so come esternarvi la mia gioia! Calcare di nuovo il palco di Sanremo mi fa tornare indietro nei ricordi che con gli anni diventano dolcissimi». A scriverlo è Simona Ventura che, attraverso i suoi profili social, annuncia la sua presenza alla quinta e ultima serata del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus, Ornella Vanoni e Serena Rossi (quest’ultima ancora in attesa dell’ufficialità). «Grazie Amadeus per l’opportunità. Di te Don Chisciotte, sarò il tuo fedele Sancho Panza» commenta divertita la Ventura, che torna all’Ariston a diciassette anni dall’ultima volta. Leggi su vanityfair (Di giovedì 25 febbraio 2021) «Non so come esternarvi la mia gioia! Calcare di nuovo il palco di Sanremo mi fa tornare indietro nei ricordi che con gli anni diventano dolcissimi». A scriverlo è Simona Ventura che, attraverso i suoi profili social, annuncia la sua presenza alla quinta e ultima serata del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus, Ornella Vanoni e Serena Rossi (quest’ultima ancora in attesa dell’ufficialità). «Grazie Amadeus per l’opportunità. Di te Don Chisciotte, sarò il tuo fedele Sancho Panza» commenta divertita la Ventura, che torna all’Ariston a diciassette anni dall’ultima volta.

