Sanremo 2021 | Gaia racconta il suo “Cuore amaro” | «Voglio celebrare tutte le anime che ho dentro»

Fra pochissimi giorni prenderà il via la 71ª edizione del Festival di Sanremo. Il noto concorso canoro terrà compagnia al pubblico italiano dal 2 al 6 Marzo 2021. Il padrone di casa, Amadeus, ha scelto un gruppo di "Big" decisamente interessante. Tantissimi saranno i generi musicali che si alterneranno quest'anno sul famoso palco dell'Ariston. In gara al Festival di Sanremo 2021 anche Gaia, ex volto noto di Amici di Maria De Filippi. Gaia debutterà per la prima volta all'Ariston con il brano Cuore amaro. Una canzone autobiografica che la giovane cantante ha voluto dedicare a sè stessa. Il tema dell'amore sarà presente anche nel brano scelto per il duetto di giovedì 4 marzo.

