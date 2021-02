Sanremo 2021 | arriva Giovanna Botteri | sarà fra le donne del Festival

Leggi su dilei

(Di giovedì 25 febbraio 2021) A: la giornalistafra ledelscelte da Amadeus. La corrispondente Rai salirà sul palco dell’Ariston per ricordare l’inizio della pandemia e il periodo difficile che abbiamo vissuto. Intervistata da Adnkronos, laha confermato la sua presenza alla kermesse e ha scherzato: “Non so cantare però sono uguale a Naomi Campbell, per questo mi hanno chiamato”. “Scherzi a parte – ha poi aggiunto -. Io non so fare niente, se non fare il mio lavoro. Quindi credo che mi abbiano chiamato per raccontare di come, dalla Cina, io abbia vissuto l’inizio della pandemia. L’anno scorso, mentre in Italia andava in onda, in Cina eravamo già da un mese in lockdown, si ...