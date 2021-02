Sanremo 2021: Alex Schwazer sarà uno degli ospiti del Festival (Di giovedì 25 febbraio 2021) Alex Schwazer a Sanremo. Adesso è ufficiale. L’atleta italiano sarà uno degli ospiti del Festival del musica italiana nella sua edizione 2021. È stata l’agenzia Ansa a carpire la notizia direttamente dal suo staff. Il marciatore italiano, campione olimpico della 50 km a Pechino 2008, racconterà durante la sua permanenza sul palco dell’Ariston la sua storia e la voglia, mai sopita, di partecipare sotto ai colori azzurri alle Olimpiadi di Tokyo che si svolgeranno nel Sol Levante durante la prossima stagione estiva. Seguici su Metropolitan Magazine Credit foto qui L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021). Adesso è ufficiale. L’atleta italianounodeldel musica italiana nella sua edizione. È stata l’agenzia Ansa a carpire la notizia direttamente dal suo staff. Il marciatore italiano, campione olimpico della 50 km a Pechino 2008, racconterà durante la sua permanenza sul palco dell’Ariston la sua storia e la voglia, mai sopita, di partecipare sotto ai colori azzurri alle Olimpiadi di Tokyo che si svolgeranno nel Sol Levante durante la prossima stagione estiva. Seguici su Metropolitan Magazine Credit foto qui L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

