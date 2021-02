Sanità e Aziende | pericolo mafie in agguato Dia | “Seri rischi di infiltrazione”

Leggi su ck12

(Di giovedì 25 febbraio 2021) La Dia nel suo rapporto semestrale mette in luce ilconcernente l’intromissione dellenegli appalti pubblici e nel settore sanitario getty imagesLa Direzione investigativa antimafia (Dia) lancia l’allarme nel suo rapporto semestrale. “La pandemia di Covid-19 rappresenta una grande opportunità per lee lo snellimento delle procedure d’affidamento degli appalti e dei servizi pubblici comporteràdimafiosa dell’economia legale, specie nel settore sanitario. E’ poi oltremodo probabile che i clan tentino di intercettare i finanziamenti per le grandi opere e la riconversione alla green economy”. Le indagini, nel dettaglio, mettono in evidenza come durante il lockdown, la criminalità organizzata, ha lavorato sottotraccia ...