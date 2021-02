Sandra Milo si è vaccinata | la foto postata social e il messaggio rivolto a tutti

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Anchesi è, l’attrice 87enne lo ha annunciato con un post sul suo profilo Instagram, invitandoa seguire il suo esempio. L’attrice è rientrata nella campagna di vaccinazione degli over 80 della Regione Lazio. In tanti hanno espresso solidarietà e affetto all’attrice, commentando sotto la. L’attrice non ha nascosto il suo terrore per gli aghi, l’unica cosa ad intimororila del vaccino.si èL’attrice ha voluto rendere partecipi i fan del fatto di essersipostando unadi lei proprio nel momento dell’iniezione. Nell’immagine si vede, seduta con la maglia abbassata sulla ...