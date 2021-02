Sampdoria, problema muscolare per Colley in allenamento (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ecco il comunicato della Sampdoria sulla seduta d’allenamento odierna:“Lunga riunione di video-analisi, esercitazione per lo sviluppo del possesso palla e partite a tema su campi di varie dimensioni. Questo il programma dell’allenamento mattutino svolto dalla Sampdoria sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco agli ordini di Claudio Ranieri e del suo staff tecnico. Agenda. problema muscolare per Omar Colley, mentre Albin Ekdal ha sostenuto un programma specifico di scarico. Per Colley in Programma di recupero in piscina infine per Ernesto Torregrossa. Domani, venerdì, è in agenda una nuova seduta al mattino”. Foto: sito ufficiale Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ecco il comunicato dellasulla seduta d’odierna:“Lunga riunione di video-analisi, esercitazione per lo sviluppo del possesso palla e partite a tema su campi di varie dimensioni. Questo il programma dell’mattutino svolto dallasul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco agli ordini di Claudio Ranieri e del suo staff tecnico. Agenda.per Omar, mentre Albin Ekdal ha sostenuto un programma specifico di scarico. Perin Programma di recupero in piscina infine per Ernesto Torregrossa. Domani, venerdì, è in agenda una nuova seduta al mattino”. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

