Salvini: "Con Molteni agli Interni avremo voce nella scelta del nuovo capo della polizia". Pd-Fi: "Grave, la decisione spetta al ministro" (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non sono passate neanche 24 ore dalla nomina dei 39 sottosegretari del governo Draghi e già emergono le prime frizioni. In un'intervista al Corriere della Sera, Matteo Salvini si è detto soddisfatto per le scelte fatte dal premier: "Persone di valore ne avremmo avute altre 30 e a me sarebbe piaciuto anche l'incarico per il Sud. Ma ovunque ci saranno uomini della Lega". Il leader della Lega augura quindi buon lavoro a Franco Gabrielli, che dal vertice della polizia passa alla delega ai Servizi. Poi però aggiunge: "Siamo contenti di poter partecipare alla scelta del nuovo capo della polizia col sottosegretario Molteni. Anche perché, essendo passati dai 250 sbarchi di gennaio-febbraio ...

