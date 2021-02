Salto con gli sci, gara femminile trampolino piccolo Mondiali Oberstdorf 2021. Sara Takanashi sfida la maledizione dell’oro (Di giovedì 25 febbraio 2021) Giovedì 25 febbraio 2021 verrà assegnato il VII titolo iridato individuale femminile di Salto con gli sci su trampolino piccolo. Tale competizione è stata la prima riservata al gentil sesso a fare il proprio ingresso nel programma dei Mondiali, di cui fa parte dall’edizione di Liberec 2009. Non va peraltro dimenticato come l’inserimento nella manifestazione iridata abbia preceduto l’istituzione del circuito di Coppa del Mondo, nato solo a partire dall’inverno 2011-’12. Finora sono cinque le saltatrici riuscite a fregiarsi del titolo di campionessa del mondo. Tra di loro, spicca la figura della tedesca Carina Vogt, la quale si è imposta sia nel 2015 che nel 2017, diventando così la prima, e a oggi unica, atleta a essersi messa al collo più di un oro iridato. Le altre quattro vincitrici ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) Giovedì 25 febbraioverrà assegnato il VII titolo iridato individualedicon gli sci su. Tale competizione è stata la prima riservata al gentil sesso a fare il proprio ingresso nel programma dei, di cui fa parte dall’edizione di Liberec 2009. Non va peraltro dimenticato come l’inserimento nella manifestazione iridata abbia preceduto l’istituzione del circuito di Coppa del Mondo, nato solo a partire dall’inverno 2011-’12. Finora sono cinque le saltatrici riuscite a fregiarsi del titolo di campionessa del mondo. Tra di loro, spicca la figura della tedesca Carina Vogt, la quale si è imposta sia nel 2015 che nel 2017, diventando così la prima, e a oggi unica, atleta a essersi messa al collo più di un oro iridato. Le altre quattro vincitrici ...

