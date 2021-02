Salerno | tutti in dad anche al Liceo De Sanctis

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo l'ordinanza con la quale nella giornata di ieri ha disposto la sospensione delle lezioni in presenza per L'Istituto Virtuoso, oggi il sindaco di, Vincenzo Napoli, è stato costretto ad emettere una nuova ordinanza per sospendere le lezioni in un'altra scuola situata sul territorio comunale di. Si tratta delclassico e scientifico statale "F.De" a causa della riscontrata positività al Covid di alcuni studenti e delle conseguenti misure di quarantena disposte per numerosi altri allievi. Il Sindaco diVincenzo Napoli, sentita l'ASL, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza dello stesso istituto con decorrenza dal 26 febbraio fino all'11 marzo.