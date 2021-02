TV7Benevento : Saipem: si impegna a ridurre emissioni gas serra del 50% entro 2035... -

Energia Oltre

avanza ulteriormente nel suo percorso ESG e sia ridurre le emissioni di gas ad effetto serra (GHG), scopo 1 e 2, del 50% entro il 2035, un passo decisivo per il raggiungimento in ...... ma cheanche l'esperto di sicurezza che deve proteggere gli enormi volumi di dati generati ... Forse il campo operativo più impervio qui rappresentato è quello in cui opera, l'azienda di ...Milano, 25 feb. (Adnkronos) - Saipem avanza ulteriormente nel suo percorso Esg e si impegna a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, scopo 1 e ...Risultato netto in perdita per 1,136 miliardi di euro. In crescita il portafoglio ordini. Per il 2021 il gruppo resta cauto in particolare sul primo semestre, guidance incerte. Si accelera sugli obiet ...