Saipem, Cao: “Manteniamo focus su decarbonizzazione, rinnovabili e idrogeno” (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – Saipem si trova ad operare oggi in un contesto difficile a causa della pandemia, mantenendo alcuni punti di forza: il backlog di progetti che a fine 2020 ha superato i 25 miliardi, con una componente rilevante dedicata progetti E&C Offshore e Onshore e non legata al petrolio, un indebitamento che è stato ridotto a fine 2020 ed una struttura finanziaria solida che vede ancora una liquidità di 2 miliardi. Ne ha parlato l’Amministratore delegato Stefano Cao in conferenza stampa, descrivendo un’azienda che “continua a lavorare per cogliere nuove opportunità” e “vede la luce in fondo al tunnel”, mentre continua a portare avanti il suo progetto trasformazione su ingegneria energetica ed infrastrutture. A proposito del backlog, costituito per il 76% da progetti non legati al petrolio, Cao ha confermato una visione di una Saipem sempre più ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) –si trova ad operare oggi in un contesto difficile a causa della pandemia, mantenendo alcuni punti di forza: il backlog di progetti che a fine 2020 ha superato i 25 miliardi, con una componente rilevante dedicata progetti E&C Offshore e Onshore e non legata al petrolio, un indebitamento che è stato ridotto a fine 2020 ed una struttura finanziaria solida che vede ancora una liquidità di 2 miliardi. Ne ha parlato l’Amministratore delegato Stefano Cao in conferenza stampa, descrivendo un’azienda che “continua a lavorare per cogliere nuove opportunità” e “vede la luce in fondo al tunnel”, mentre continua a portare avanti il suo progetto trasformazione su ingegneria energetica ed infrastrutture. A proposito del backlog, costituito per il 76% da progetti non legati al petrolio, Cao ha confermato una visione di unasempre più ...

