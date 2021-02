Ruspe ai rom, forni per i migranti: la nuova sottosegretaria alla Difesa è la leghista Stefania Pucciarelli (Di giovedì 25 febbraio 2021) La nuova sottosegretaria alla Difesa è la leghista Stefania Pucciarelli Le nomine dei 39 sottosegretari del governo Draghi fanno discutere: tra queste, quella di Stefania Pucciarelli, la senatrice leghista celebre per il suo “mi piace” alla proposta di un “forno per i migranti”, che adesso andrà a ricoprire l’incarico di vice-ministra della Difesa insieme al forzista Giorgio Mulè. A novembre 2018, durante il primo governo Conte, Pucciarelli è stata eletta presidente della Commissione per la tutela dei Diritti Umani in Senato, carica ricoperta in precedenza dal senatore del Pd e docente universitario Luigi Manconi. Già allora la nomina attirò diverse ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Laè laLe nomine dei 39 sottosegretari del governo Draghi fanno discutere: tra queste, quella di, la senatricecelebre per il suo “mi piace”proposta di un “forno per i”, che adesso andrà a ricoprire l’incarico di vice-ministra dellainsieme al forzista Giorgio Mulè. A novembre 2018, durante il primo governo Conte,è stata eletta presidente della Commissione per la tutela dei Diritti Umani in Senato, carica ricoperta in precedenza dal senatore del Pd e docente universitario Luigi Manconi. Già allora la nomina attirò diverse ...

