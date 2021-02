Rugby, Sei Nazioni 2021: rinviata Francia-Scozia, troppe positività al Covid-19 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Francia-Scozia, incontro valido per la terza giornata del Sei Nazioni di Rugby, è stato rinviato a data da destinarsi. Il match, originariamente programmato per domenica 28 febbraioi, non andrà regolarmente in scena a causa dei molti casi di positività al Covid-19 riscontrati all’interno delle due formazioni. Secondo le informazioni dell’AFP, la partita tra Francia e Scozia non sarebbe stata riprogrammata per il weekend del 6 e 7 marzo. I Galletti sono in testa alla classifica con 9 punti dopo le vittorie su Italia e Irlanda, appaiati dal Galles che ha regolato Irlanda e Scozia. La Scozia è invece reduce dal ko per un punto contro i Dragoni dopo aver a sorpresa battuto l’Inghilterra all’esordio. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021), incontro valido per la terza giornata del Seidi, è stato rinviato a data da destinarsi. Il match, originariamente programmato per domenica 28 febbraioi, non andrà regolarmente in scena a causa dei molti casi dial-19 riscontrati all’interno delle due formazioni. Secondo le informazioni dell’AFP, la partita tranon sarebbe stata riprogrammata per il weekend del 6 e 7 marzo. I Galletti sono in testa alla classifica con 9 punti dopo le vittorie su Italia e Irlanda, appaiati dal Galles che ha regolato Irlanda e. Laè invece reduce dal ko per un punto contro i Dragoni dopo aver a sorpresa battuto l’Inghilterra all’esordio. Foto: Lapresse

