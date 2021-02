Rosa Cannavò si appoggia al balcone e stende i follower | un panorama mozzafiato – FOTO

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Più bella e in forma che mairiatorna ad incantare il web con la sua sensualità e la sua bellezza, ilè stupendo e lei è stupenda… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

villisoares : @GrandeFratello @MediasetPlay Sono Rachele da Bologna, vorrei dedicare Bocca di Rosa a Rosalinda Cannavò in arte Ad… - Flopmop82 : RT @isabellakierspe: @Tropa_Reallity Rosalinda è stata costretta!Samantha è la prima responsabile!Francesca Cannavò conosce Rosalinda e sa… - Days38963862 : RT @isabellakierspe: @Tropa_Reallity Rosalinda è stata costretta!Samantha è la prima responsabile!Francesca Cannavò conosce Rosalinda e sa… - isabellakierspe : @onlyingrid_ Rosalinda è stata costretta!Samantha è la prima responsabile!Francesca Cannavò conosce Rosalinda e sa… - YesicaMylano : RT @isabellakierspe: @Tropa_Reallity Rosalinda è stata costretta!Samantha è la prima responsabile!Francesca Cannavò conosce Rosalinda e sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosa Cannavò

... in vista della finalissima di lunedì 1 marzo, si allarga ladi concorrenti che si ... Con Rosalindanasce un'amicizia profonda e spensierata, al punto da far pensare ai fan che tra loro ...Stanotte per esempio, Rosalindae Andrea Zenga , si sono confrontati proprio sull'argomento ... E'Ma se ci chiamavamo sorelle,come cazzo è possibile'? #rosmello #exrosmello #dayane #...