Roma, Fonseca: "Importante la competizione interna tra Dzeko e Mayoral" (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Roma non sbaglia e passa il turno contro lo Sporting Braga. I giallorossi volano agli ottavi di Europa League e domani conosceranno l'avversaria con il sorteggio.LE PAROLE DI FonsecaIl tecnico Paulo Fonseca analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto una buona partita. L'Importante è stato vincere gestendo i giocatori in vista della prossima gara. L'atteggiamento in questa situazione è Importante. Penso che la squadra ha avuto il giusto rispetto per l'avversario. Dzeko? Vediamo cos'è successo. Speriamo non sia niente di grave. Domani lo valuteremo. Mi è piaciuta la sua prova, così come quella di Mayoral. La competizione interna tra di loro è Importante.

