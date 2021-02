Roma, Edin Dzeko supera Totti nelle marcature europee (Di giovedì 25 febbraio 2021) Con il gol dell’1-0 contro lo Sporting Braga, Edin Dzeko ha raggiunto la sua 29esima marcatura in una fase finale delle competizione europee superando Francesco Totti. Oltre a chiudere di fatto il discorso qualificazione, a dire il vero già ipotecato dopo lo 0-2 dell’andata, la rete vale al bosniaco un posto davvero speciale nella storia giallorossa. 29 – Con la rete di stasera Edin #Dzeko è diventato il giocatore della Roma con più gol realizzati nelle competizioni europee (escluse le qualificazioni): 29 reti, superato Francesco #Totti (28). Annales.#RomaBraga pic.twitter.com/PqSoipUgzs — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 25, 2021 Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 febbraio 2021) Con il gol dell’1-0 contro lo Sporting Braga,ha raggiunto la sua 29esima marcatura in una fase finale delle competizionendo Francesco. Oltre a chiudere di fatto il discorso qualificazione, a dire il vero già ipotecato dopo lo 0-2 dell’andata, la rete vale al bosniaco un posto davvero speciale nella storia giallorossa. 29 – Con la rete di staseraè diventato il giocatore dellacon più gol realizzaticompetizioni(escluse le qualificazioni): 29 reti,to Francesco #(28). Annales.#Braga pic.twitter.com/PqSoipUgzs — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 25, 2021 Foto: Twitter ...

