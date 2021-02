Roma, Dzeko titolare contro il Braga con vista sul Milan (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’ex capitano della Roma Edin Dzeko sarà titolare questa sera in Europa League contro il Braga e potrebbe esserlo anche contro il Milan domenica Come in occasione della gara di andata, il tecnico della Roma Paulo Fonseca schiererà Edin Dzeko titolare questa sera in Europa League contro il Braga. Secondo Corriere dello Sport è prevista una staffetta fra il bosniaco e Borja Mayoral in quanto non è da escludere che Dzeko possa ritrovare una maglia da titolare anche in campionato partendo dal primo minuto domenica sera contro il Milan. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’ex capitano dellaEdinsaràquesta sera in Europa Leagueile potrebbe esserlo ancheildomenica Come in occasione della gara di andata, il tecnico dellaPaulo Fonseca schiererà Edinquesta sera in Europa Leagueil. Secondo Corriere dello Sport è preuna staffetta fra il bosniaco e Borja Mayoral in quanto non è da escludere chepossa ritrovare una maglia daanche in campionato partendo dal primo minuto domenica serail. Leggi su Calcionews24.com

ilRomanistaweb : In difesa rientra #Cristante. #ElShaarawy titolare, ballottaggio Mayoral-Dzeko. Forza #Roma (pag 2-7) ??? #Fonseca:… - danilo_budite : RT @VoceGiallorossa: ??? Cambio Campo - Morais: 'La @OfficialASRoma ha giocato davvero bene a Braga, mi hanno colpito @_Pedro17_ e @EdDzeko.… - sportli26181512 : Roma-Braga, le probabili formazioni: Roma chiamata a conservare lo 0-2 conquistato all'andata sul campo del Braga,… - siamo_la_Roma : ?? Obiettivo ottavi di finale per la #Roma ???? #Fonseca recupera #Cristante ?? #ElShaarawy e #Dzeko dall'inizio? Ecco… - romanewseu : #RomaBraga, le probabili formazioni dei quotidiani: #ElShaarawy in campo dal primo minuto, #Dzeko in attacco… -