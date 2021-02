Roma-Braga, Pellegrini sbaglia il rigore: palla a lato, che errore (VIDEO) (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il VIDEO del rigore sbagliato da Lorenzo Pellegrini in Roma-Braga, match di ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2020/2021. Il centrocampista giallorosso si presenta sul dischetto per calciare il penalty conquistato da Carles Perez, ma sul punteggio di 1-0 calcia malamente a lato dagli 11 metri sprecando una ghiotta occasione. La Roma resta comunque in pieno controllo della qualificazione. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ildelto da Lorenzoin, match di ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2020/2021. Il centrocampista giallorosso si presenta sul dischetto per calciare il penalty conquistato da Carles Perez, ma sul punteggio di 1-0 calcia malamente adagli 11 metri sprecando una ghiotta occasione. Laresta comunque in pieno controllo della qualificazione. SportFace.

Gazzetta_it : Gol! Roma - Sporting Braga 1-0, rete di Dzeko E. (ROM) - ouggi : Roma 2-1 Braga - siamo_la_Roma : ?? Problemi per #Dzeko durante #BragaRoma ?? Il bosniaco è uscito per un infortunio all'inguine ?? In dubbio la sua… - SEMPREFMILAN : RT @Gazzetta_it: Gol! Roma - Sporting Braga 2-1, autorete di Cristante B. (ROM) - siamo_la_Roma : ? Arriva il gol del #Braga ? Carambola sfortunata di #Cristante, la palla finisce in rete #ASRoma #RomaBraga -